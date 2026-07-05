Dalle 7.45 di stamattina, sull’Etna sono iniziate emissioni di cenere dalla bocca sul fianco orientale del cratere Voragine. Le emissioni si sono intensificate intorno alle 8. Il traffico aereo sopra la zona è stato sospeso e lo spazio aereo è stato chiuso. Disagi sono stati registrati all’aeroporto di Catania. L’Ingv ha comunicato che il tremore vulcanico mostra un aumento.

Roma, 5 luglio 2026 - Da stamani sull’Etna, dalle 7.45, sono iniziate emissioni di cenere dalla bocca situata sull'alto fianco orientale del cratere Voragine, intensificatesi intorno alle 8.45 fino a generare una nube eruttiva alta circa 1,5 chilometri sopra la cima del vulcano. La nube è diretta verso i settori Sud e Sud-Sud-Est, fa sapere l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Etneo. La dispersione delle ceneri continuerà verso Sud nelle prossime ore. Di conseguenza la Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola, aerea sud del vulcano (settore B2) fino alle ore 19 ora locale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Catania.

© Quotidiano.net - Etna, emissioni di cenere. Chiuso lo spazio aereo corrispondente e disagi all’aeroporto di Catania. Ingv: il tremore mostra tendenza all’aumento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Etna in attività: colata lavica nell'alta Valle del Bove e tremore vulcanico in aumentoL'Etna presenta una nuova attività vulcanica con una colata di lava nell'alta Valle del Bove, in particolare nell'area della Valle del Leone a circa...

Etna, cresce il tremore: continua l'attività vulcanicaL'Etna continua a mostrare segnali di attività con una colonna di cenere che si solleva dal cratere.

Temi più discussi: Behncke (Ignv), sull'Etna una 'eruzioncina', non preoccupa; Etna, riparte la lava in area sommitale: il vulcanologo dell'Ingv rassicura; L’Etna erutta e illumina la notte siciliana; Etna, torna la lava dopo sei mesi: Behncke (Ingv), È un'eruzioncina, non preoccupa -.

Emissione di cenere e nube eruttiva sull'Etna, restrizioni allo spazio aereoL'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha reso noto che alle 07:45 circa sono cominciate delle emissioni di cenere dalla bocca sull'alto fianco orientale del cratere Vor ... ansa.it

Etna, emissioni di cenere. Chiuso lo spazio aereo corrispondente e disagi all’aeroporto di Catania. Ingv: il tremore mostra tendenza all’aumentoLo segnala l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Etneo. Sac: le restrizioni delle attività di volo permarranno fino alle ore 21 ora locale ... quotidiano.net

Una nuova fase eruttiva dell’Etna ha interessato la serata di lunedì 29 giugno, con colate di lava che hanno illuminato la notte siciliana con intensi bagliori rossi. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il materiale magmatico è fuoriuscito da u x.com