Nuovo livello rosso per il vento e avvisi su Telegram | cambia il sistema di allerta meteo in Puglia

Da baritoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia, il sistema di allerta meteo è stato aggiornato dalla Protezione civile regionale. La Regione ha introdotto una nuova classificazione dei livelli di criticità, in particolare per quanto riguarda il vento. Un livello rosso è stato attivato, accompagnato anche da avvisi diffusi tramite Telegram. Questa modifica mira a migliorare la gestione delle situazioni di emergenza legate alle condizioni meteorologiche avverse. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e alle misure di sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cambia il sistema di allerta regionale della Protezione civile in Puglia. La Regione, infatti, ha aggiornato il dispositivo, dando il via libera a una nuova classificazione dei livelli di criticità per il vento. Tra le altre novità, anche una nuova veste grafica per i bollettini, e l'introduzione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Video ? Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Nuova allerta rossa per il vento e avvisi su Telegram: cambia il sistema di monitoraggio meteo in Puglia

Allerte meteo in Puglia: nuova soglia rossa per il vento, messaggi in inglese e canale TelegramLa Regione Puglia aggiorna il suo sistema di allertamento meteo per la Protezione Civile, introducendo nuove soglie per il rischio vento, una grafica...

Smog: da oggi (giovedì 26) semaforo rosso a Torino per i diesel fino all’Euro 5Scatta da oggi, giovedì 26 febbraio, a Torino il livello rosso del semaforo antismog. I dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte evidenziano infatti il superamento per tre giorni consecutivi ... torino.repubblica.it

Il Rosso Garibaldi per il nuovo third kit 2025/26 per l'Italia del rugbyMacron e la Federazione Italiana Rugby hanno presentato il nuovo Third Kit 2025/26, che completa il Game Set a disposizione dalle Nazionali azzurre nel corso della stagione 2025/26 proseguendo nella ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web