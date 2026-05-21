Nuovo livello rosso per il vento e avvisi su Telegram | cambia il sistema di allerta meteo in Puglia

In Puglia, il sistema di allerta meteo è stato aggiornato dalla Protezione civile regionale. La Regione ha introdotto una nuova classificazione dei livelli di criticità, in particolare per quanto riguarda il vento. Un livello rosso è stato attivato, accompagnato anche da avvisi diffusi tramite Telegram. Questa modifica mira a migliorare la gestione delle situazioni di emergenza legate alle condizioni meteorologiche avverse. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e alle misure di sicurezza.

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