Nuovo livello rosso per il vento e avvisi su Telegram | cambia il sistema di allerta meteo in Puglia
In Puglia, il sistema di allerta meteo è stato aggiornato dalla Protezione civile regionale. La Regione ha introdotto una nuova classificazione dei livelli di criticità, in particolare per quanto riguarda il vento. Un livello rosso è stato attivato, accompagnato anche da avvisi diffusi tramite Telegram. Questa modifica mira a migliorare la gestione delle situazioni di emergenza legate alle condizioni meteorologiche avverse. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e alle misure di sicurezza.
Cambia il sistema di allerta regionale della Protezione civile in Puglia. La Regione, infatti, ha aggiornato il dispositivo, dando il via libera a una nuova classificazione dei livelli di criticità per il vento. Tra le altre novità, anche una nuova veste grafica per i bollettini, e l'introduzione. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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