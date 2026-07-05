L’Egitto si è qualificato per il turno successivo di un torneo, provocando festeggiamenti in alcune zone di Londra. Durante la serata, le celebrazioni sono degenerati in disordini, con segnalazioni di danneggiamenti e tensioni in strada. In alcune aree della capitale britannica, il traffico è stato interrotto o rallentato a causa delle proteste. La situazione si è protratta per diverse ore, coinvolgendo gruppi di persone e creando disagio tra i cittadini.

La qualificazione dell’Egitto al turno successivo ha dato il via a festeggiamenti in diverse aree di Londra. Nel corso della serata, tuttavia, le celebrazioni si sono trasformate in episodi di disordine, con segnalazioni di danneggiamenti, tensioni in strada e traffico paralizzato in alcuni punti della capitale britannica. Foto e video diffusi sui social mostrano una folla numerosa, fumogeni, petardi e fuochi d’artificio. In alcune zone risultano danneggiati arredi urbani e vetrine, mentre l’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per contenere le situazioni più critiche. Egitto avanti, caos in strada: cosa è successo a Londra. Secondo quanto riportato dai media britannici, la vittoria della nazionale egiziana ha richiamato migliaia di tifosi in alcune delle principali vie cittadine. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - L’Egitto passa il turno e a Londra si scatena l’inferno. Le foto della devastazione

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