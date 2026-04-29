Palestra incendiata le immagini della devastazione | il 28enne arrestato torna libero | FOTO e VIDEO

Domenica 26 aprile si è verificato un incendio doloso all’interno della palestra Next, situata lungo la Cassia tra Monterosi e Nepi. Le immagini mostrano pareti annerite, vetri infranti e attrezzi sparsi o rovesciati ovunque. Un uomo di 28 anni è stato arrestato in relazione all’evento, ma successivamente è stato rimesso in libertà. La struttura appare pesantemente danneggiata, con segni evidenti di distruzione.