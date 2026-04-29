Palestra incendiata le immagini della devastazione | il 28enne arrestato torna libero | FOTO e VIDEO

Da viterbotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 aprile si è verificato un incendio doloso all’interno della palestra Next, situata lungo la Cassia tra Monterosi e Nepi. Le immagini mostrano pareti annerite, vetri infranti e attrezzi sparsi o rovesciati ovunque. Un uomo di 28 anni è stato arrestato in relazione all’evento, ma successivamente è stato rimesso in libertà. La struttura appare pesantemente danneggiata, con segni evidenti di distruzione.

Sale bruciate, vetri infranti, attrezzi distrutti o rovesciati a terra. Anche se molto pesanti. È uno scenario di devastazione quello che si presenta all'interno della palestra Next, lungo la Cassia tra Monterosi e Nepi, dopo l'incendio doloso e i danneggiamenti avvenuti domenica 26 aprile da.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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