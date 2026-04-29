Palestra incendiata le immagini della devastazione | il 28enne arrestato torna libero | FOTO e VIDEO
Domenica 26 aprile si è verificato un incendio doloso all’interno della palestra Next, situata lungo la Cassia tra Monterosi e Nepi. Le immagini mostrano pareti annerite, vetri infranti e attrezzi sparsi o rovesciati ovunque. Un uomo di 28 anni è stato arrestato in relazione all’evento, ma successivamente è stato rimesso in libertà. La struttura appare pesantemente danneggiata, con segni evidenti di distruzione.
Sale bruciate, vetri infranti, attrezzi distrutti o rovesciati a terra. Anche se molto pesanti. È uno scenario di devastazione quello che si presenta all'interno della palestra Next, lungo la Cassia tra Monterosi e Nepi, dopo l'incendio doloso e i danneggiamenti avvenuti domenica 26 aprile da.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Palestra incendiata e devastata, fermato 28enne. Il pugile De Carolis: "Tutto distrutto" | FOTO e VIDEO
Pesaro, foto e video di minorenni nel pc: arrestato per pedopornografia, le immagini scaricate su e-MulePESARO - Materiale pedopornografico nel computer e negli hard disk esterni, pesarese arrestato.
Tutti gli aggiornamenti
Argomenti più discussi: Palestra incendiata, le immagini della devastazione: il 28enne arrestato torna libero | FOTO e VIDEO; Incendio in palestra, convalidato un arresto; Incendio doloso in una palestra del Viterbese, fermato il piromane; Incendio sul tetto della palestra comunale: i vigili del fuoco spengono le fiamme autopompa e autobotte.
Palestra incendiata, le immagini della devastazione: il 28enne arrestato torna libero | VIDEO https://www.viterbotoday.it/~go/i/34521473311397 - facebook.com facebook
Incendio doloso in una palestra del Viterbese, fermato il piromane. Si tratta di un 28enne straniero, ancora da chiarire le motivazioini del gesto #ANSA x.com