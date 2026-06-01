La devastazione in mostra | il Comitato Pilastro e le foto del cantiere in piazza | FOTO

Oggi, davanti a Palazzo D'Accursio, si è svolto un presidio organizzato dal Comitato popolare Pilastro. La manifestazione ha incluso una mostra fotografica che documenta i danni al parco in seguito ai lavori di costruzione del Museo delle bambine e dei bambini “Futura”. Le immagini mostrano alberi abbattuti e aree disturbate, evidenziando lo stato di degrado causato dal cantiere. La mobilitazione è stata rivolta contro il progetto del museo.

La mobilitazione contro il Museo delle bambine e dei bambini “Futura” torna a farsi sentire. Oggi, 1° giugno, davanti a Palazzo D'Accursio, il neonato Comitato popolare Pilastro ha organizzato un presidio, con tanto di mostra fotografica sulla "devastazione del parco"."Cemento e Polizia"Le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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