A bordo di una nave da crociera nei Caraibi, sono stati confermati più di 100 casi di Norovirus tra i passeggeri. Le autorità hanno disposto l'isolamento di alcuni individui colpiti, mentre i sintomi più comuni includono nausea, vomito e diarrea. La questione ha attirato l'attenzione sulla gestione dell'emergenza sanitaria a bordo e sulle misure di prevenzione adottate dalla compagnia di navigazione.

Sono 115 le persone colpite da Norovirus a bordo della nave da crociera Caribbean Princess durante un viaggio nei Caraibi partito dalla Florida il 28 aprile. Secondo quanto comunicato dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) degli Stati Uniti, i casi registrati riguardano 102 passeggeri e 13 membri dell’equipaggio. La nave, salpata da Port Everglades, in Florida, è attesa al rientro a Port Canaveral l’11 maggio. I sintomi segnalati dai passeggeri colpiti sono quelli tipici del norovirus, come vomito e diarrea. Norovirus su nave da crociera, il racconto dei passeggeri a bordo Le misure adottate sulla nave da crociera Cos'è il...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Norovirus su nave da crociera in viaggio nei Caraibi, passeggeri isolati: i sintomi

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