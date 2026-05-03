Epidemia su una nave da crociera in viaggio verso Capo Verde | due morti un terzo passeggero è gravissimo

A bordo di una nave da crociera in rotta verso Capo Verde, è scoppiato un focolaio di sindrome respiratoria acuta. Durante il viaggio, due passeggeri sono deceduti e un terzo si trova in condizioni gravissime. La nave ha navigato da Ushuaia, in Argentina, prima di arrivare nel tratto di mare interessato dalla crisi sanitaria. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano eventuali interventi.