Leclerc trionfa con la Ferrari nel pazzo GP Silverstone | Russell beffa Hamilton 3° Antonelli tradito da Mercedes

Charles Leclerc vince il Gran Premio di Silverstone con la Ferrari, seguito da Russell e Hamilton. Russell supera Hamilton, che termina terzo. Antonelli, dopo aver ottenuto la pole e la vittoria nella Sprint, viene rallentato da un guasto sulla Mercedes mentre era in lotta per la leadership. La gara si conclude con il pilota Ferrari al primo posto, mentre la Mercedes affronta problemi tecnici.

Charles Leclerc vince con la Ferrari il pazzo GP di Silverstone davanti a Russell e Hamilton. Antonelli, dopo pole e Sprint, viene tradito da un problema sulla Mercedes mentre era in lotta per la vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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