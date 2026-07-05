a silverstone trionfa leclerc su ferrari davanti a russell terzo hamilton

Notizia in breve

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone su Ferrari, davanti a George Russell e Lewis Hamilton. La gara ha visto numerosi colpi di scena e sorprese durante la corsa. Leclerc ha concluso in prima posizione, con Russell al secondo posto e Hamilton al terzo. La gara si è disputata sul circuito di Silverstone, nona tappa del campionato di Formula 1.