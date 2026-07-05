A Silverstone trionfa Leclerc su Ferrari davanti a Russell terzo Hamilton

Da agi.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone su Ferrari, davanti a George Russell e Lewis Hamilton. La gara ha visto numerosi colpi di scena e sorprese durante la corsa. Leclerc ha concluso in prima posizione, con Russell al secondo posto e Hamilton al terzo. La gara si è disputata sul circuito di Silverstone, nona tappa del campionato di Formula 1.

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Hamilton Shocked Ferrari at Silverstone — Even Leclerc Couldnt Believe It

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