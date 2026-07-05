A Silverstone trionfa Leclerc su Ferrari davanti a Russell terzo Hamilton
Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone su Ferrari, davanti a George Russell e Lewis Hamilton. La gara ha visto numerosi colpi di scena e sorprese durante la corsa. Leclerc ha concluso in prima posizione, con Russell al secondo posto e Hamilton al terzo. La gara si è disputata sul circuito di Silverstone, nona tappa del campionato di Formula 1.
AGI - Colpi di scena a ripetizione al Gp di Silverstone c on vittoria finale di Charles Leclerc su Ferrari che trionfa nel Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di F1. Il monegasco la spunta su George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari) in un arrivo sotto safety car, uscita in seguito all'incidente di Max Verstappen, andato a muro mentre si trovava in terza posizione. Duecentocinquantesima vittoria per la Ferrari e nona in carriera per Leclerc, che torna sul gradino più alto del podio dopo il Gran Premio di Austin del 2024. Kimi Antonelli rompe la sospensione. Sfortunato Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): il... 🔗 Leggi su Agi.it
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Hamilton Shocked Ferrari at Silverstone — Even Leclerc Couldnt Believe It
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