Il team Ferrari ha ottenuto una vittoria a Silverstone con Charles Leclerc, che ha festeggiato con l’inno di Mameli. Leclerc ha commentato che senza il problema di Kimi, non sa come sarebbe andata, ma ha aggiunto che la fortuna conta. John Elkann, presente, ha detto che uniti si possono fare grandi cose. Leclerc ha mostrato entusiasmo, e la squadra ha celebrato il risultato con entusiasmo.

Gli brillano gli occhi. E se non gli trema la voce è perché sa come gestire l’emozione. Ma certo a vedere John Elkann si capisce che questo successo Ferrari a Silverstone, con Charles Leclerc, l’inno di Mameli e tutto il resto, è davvero una meraviglia. “Forza Ferrari”, sorride Elkann. Il Gp inglese è sempre stato speciale. Qui, nel 1951, la Rossa vinse il suo primo gran premio in assoluto. “Complimenti a tutta la Ferrari, è una grande felicità. Sono 250 vittorie di Ferrari, la prima fu proprio qui a Silverstone. Dimostra molto. Per oggi e per il futuro”. Elkann parla di lavoro insieme, “quando lo si fa, tra piloti e tutti quelli che lavorano a Maranello, grandi cose succedono”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leclerc: "Con Kimi senza il suo problema, non so... ma la fortuna serve". Elkann: "Se uniti facciamo grandi cose"

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