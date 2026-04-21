Crosetto su missione a Hormuz | Sarebbe meglio con mandato Onu ma se serve anche senza – Il video

Il ministro della Difesa ha dichiarato che, in caso di necessità, potrebbe essere opportuno intervenire nella zona di Hormuz anche senza un mandato ufficiale delle Nazioni Unite. Ha aggiunto che sarebbe preferibile un'operazione con il supporto dell'ONU, ma che, se richiesto, si potrebbe agire comunque. La questione del mandato internazionale rimane al centro del dibattito politico, con alcune critiche rivolte alla mancanza di un'autorizzazione formale.

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 "Se dobbiamo andare. adesso la polemica è il mandato o non mandato dell'ONU. Io sono stato il primo a parlare di necessità di mandato dell'ONU. Però ho la totale consapevolezza e certezza che con un mandato dell'ONU sarebbe molto meglio per tutti, ma ho visto che l'ONU può essere bloccato in Consiglio di Sicurezza dal primo che si alza e lo blocca. Allora, se io devo scegliere pragmaticamente tra la necessità di mettere in sicurezza Hormuz con una coalizione internazionale di cui magari fanno parte 30, 40 o 50 nazioni, senza un mandato dell'ONU — perché quella crisi mi entra nelle case di ogni italiano,...🔗 Leggi su Open.online

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