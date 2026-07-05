Al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, il presidente di un importante gruppo industriale ha espresso entusiasmo per il lavoro di squadra con la Ferrari, sottolineando che “quando lavoriamo insieme, accadono grandi cose” e invitando a credere nel progetto. La gara, nona tappa del Campionato di Formula Uno 2026, ha visto una forte presenza di tifosi e un clima di festa. Nessuna dichiarazione ufficiale riguardo ai risultati della corsa o alle posizioni in classifica.

Un momento storico per la Ferrari e grande voglia di festeggiare al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, infatti, la scuderia di Maranello ha centrato il successo con Charles Leclerc, il duecentocinquantesimo della storia del Cavallino Rampante, con Lewis Hamilton che ha completato il quadro con il terzo posto. La gara è stata vinta da Charles Leclerc che ha, dopo aver dominato sin dal via, ha tagliato il traguardo in regime di Safety Car davanti a George Russell e Lewis Hamilton. Quarta posizione per Lando Norris, quinta per Isack Hadjar, sesta per Liam Lawson mentre è settimo Arvid Lindblad. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - John Elkann esalta la Ferrari: “Quando lavoriamo insieme, accadono grandi cose. Dobbiamo crederci”

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John Elkann presenta la Ferrari Luce a Papa Leone XIV

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