Leclerc bravo e fortunato Antonelli non si arrende mai Hamilton | bicchiere mezzo vuoto

Durante l'ultimo giro di una gara di Formula 1, la presenza di una Safety Car rossa ha favorito il pilota di un team di punta, che ha evitato di essere sorpassato da dietro con gomme fredde. Il pilota ha mantenuto la posizione nonostante il rischio di essere ingaggiato. Un altro pilota ha commentato la situazione con un giudizio positivo, mentre un collega ha descritto la sua gara come fortunata.

CHARLES LECLERC: VOTO 8, La Safety Car (Mercedes sì ma. rossa!) gli dà una mano evitando di farsi da parte per lo sprint a vita persa dell'ultimo giro, con il rischio per Charles di essere ingaggiato e magari beffato da dietro con gomme fredde. Il ritorno al successo arriva al culmine - lo speriamo per lui - di un mese abbondante di sofferenza. Doppiamente fortunato, il monegasco: con Antonelli in gara e sulle sue tracce - come ha lui stesso ammesso - non ci sarebbe stata storia. Oltre al bel voto, diamo a Charles quello che gli appartiene: lo scatto in prima fila, una gara praticamente tutta di testa e una vittoria di quelle da ricordare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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