Nella prima sessione di prove libere a Montecarlo, le vetture più veloci sono state quelle di Leclerc e Hamilton, che hanno ottenuto i tempi migliori. Leclerc ha guidato con Hamilton in seconda posizione, mentre Verstappen si è piazzato quarto, davanti alle due Mercedes. Antonelli ha concluso la sessione in quarta posizione. La sessione si è svolta con le monoposto che hanno affrontato le curve caratteristiche del circuito cittadino, con tempi che mostrano una certa competitività tra le vetture di testa.

Ogni anno, scesi dalla macchina, dopo la prima sessione di prove libere a Montecarlo, i piloti dicono la stessa cosa: ci si dimentica da una stagione all’altra di quanto sia speciale e unico correre su questa pista. Serve riadattarsi, e ritrovare le giuste sensazioni un giro dopo l’altro, una sessione alla volta. Per questo le prime libere sul Principato sono sempre indicative sul capire chi, tra i piloti della griglia, si senta più a suo agio fin dalle primissime tornate e quali team, invece, abbiano bisogno di lavorare sulla vettura più a lungo per trovare il giusto bilanciamento e aiutare il pilota nel lavoro del fine settimana di gara.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Monaco, si scatena la Ferrari! Leclerc e Hamilton in testa nelle libere 1. Antonelli è 4°

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F1, test in Bahrain: on board con Charles Leclerc (Ferrari) nel giro veloce dei tre giorni a Sakhir

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