Inizia la partita tra Brasile e Norvegia agli ottavi di finale del torneo. Le formazioni prevedono Vinicius Junior in attacco per il Brasile, mentre in Norvegia scende in campo Erling Braut Haaland. La sfida si svolge a New York, con molte stelle in campo. La partita è tra le più attese di questa fase, con i due attaccanti che si affrontano in un confronto diretto.

I verdeoro ed i vichinghi si sfidano in uno degli ottavi di finale più intriganti del torneo. Tante le stelle in campo ma sarà una sfida tra Vincius Junior ed Erling Braut Haaland Grande attesa a New York per una delle sfide più intigranti degli ottavi di finale Brasile e Norvegia. I verdeoro alla guida di Carlo Ancelotti sono a caccia del loro sesto titolo mondiale, per farlo dovranno battere i vichinghi guidati da Haaland. La vincente del match troverà ai quarti del torneo una tra Inghilterra e Messico che si affronteranno questa notte. Il Brasile riparte delle certezze del secidesimo di finale contro il Giappone. Ancora Danilo da terzino destro, in mediana pronti Bruno Guimaraes e Casemiro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Le scelte di Ancelotti in Brasile-Norvegia, sarà Vinicius contro Haaland: le probabili formazioni

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