Le passeggiate sull’Appennino

Nel Parco del Frignano, sopra l’Abetone, si trova una delle escursioni più popolari dell’Appennino. Si tratta di un sentiero che collega il Lago Santo Modenese al Lago Baccio, offrendo un percorso accessibile e panoramico. Durante la passeggiata, si attraversano boschi e si raggiungono punti con viste suggestive sul paesaggio circostante. La strada si svolge tra natura e tranquillità, lontano dal caldo estivo della pianura.

Quando in pianura l’estate diventa rovente, basta superare l’Abetone e salire verso Pievepelago per ritrovare un’aria diversa. Qui, nel Parco del Frignano, una delle passeggiate più belle e accessibili dell’Appennino collega il Lago Santo Modenese al vicino Lago Baccio. Il Lago Santo è circondato da boschi a 1.501 metri di quota. È il lago naturale più grande dell’Appennino modenese e uno dei più fotografati nelle diverse stagioni, in particolare quella autunnale per la bellezza del suo foliage. La sua superficie riflette le pendici del Monte Giovo, che sfiora i 2.000 metri e domina il paesaggio. Ci sono diverse leggende legate al suo nome.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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