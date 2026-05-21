Camminate sull’Appennino bolognese il programma tra le meraviglie della natura a due passi da casa

Domenica prossima, lungo l’Appennino bolognese, si terrà una serie di camminate organizzate tra le bellezze naturali della zona. L’iniziativa, aperta a tutti, prevede percorsi di diversa difficoltà e durata, con punti di partenza e arrivo in diverse località del territorio. Le escursioni sono state pianificate da un ente locale che si occupa di promozione ambientale e turismo sostenibile. Le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti per la tutela della natura e la sicurezza dei partecipanti.

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Bologna, 21 maggio 2026 – Scoprire le meraviglie della natura a due passi da casa. Si può riassumere così il senso del ricco calendario di escursioni organizzate dall’ Ente Parchi Emilia Orientale dal 23 maggio al 2 giugno, un'occasione speciale per esplorare la collina e la montagna bolognese, trasformate in un palcoscenico naturale a cielo aperto. Tra calanchi, grotte e panorami mozzafiato, residenti e turisti potranno camminare alla scoperta di una straordinaria biodiversità animale e vegetale, toccando con mano un patrimonio unico al mondo, come il reticolo carsico dei Gessi Bolognesi, riconosciuto dall' Unesco. L'iniziativa si inserisce nella Giornata Europea dei Parchi del 24 maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camminate sull’Appennino bolognese, il programma tra le meraviglie della natura a due passi da casa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video abbiamo scoperto una TRATTORIA SEGRETA nel cuore dell'Appennino Sullo stesso argomento Castrocaro tra natura e letteratura: due camminate per scoprire il territorioUn fine settimana all’insegna della scoperta del territorio, tra parole, paesaggi e tradizioni. Incendio sull’Appennino bolognese: le fiamme invadono la provincia di Pistoia (foto)ALTO RENO TERME (BOLOGNA) – Paura anche in Toacana per un vasto incendio boschivo che da ieri pomeriggio, 5 aprile 2026, sta interessando la la zona... Crinali – edizione 2026Dal 27 maggio al 17 ottobre torna l’edizione 2026 di Crinali con più di 60 spettacoli, 14 comuni coinvolti dell’Appennino Bolognese, grandi artisti quali ELIO GERMANO, i BANDITORI, IBER MUSICA, ORCHES ... renonews.it Crinali, decima edizione: oltre 60 eventi sull'Appennino BologneseOltre 60 spettacoli tra musica, teatro e natura animano l'Appennino Bolognese dal 27 maggio al 17 ottobre 2026 ... it.blastingnews.com