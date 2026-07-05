Un uomo di 86 anni ha ucciso la moglie di 67 anni e poi si è suicidato, venerdì mattina. L’episodio è avvenuto in una abitazione privata. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle motivazioni. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Pochi secondi, gli saranno sembrati lunghissimi, gli ultimi della sua vita, anzi delle loro vite: Franco Rossi, 86 anni, venerdì mattina ha ucciso la moglie Myria Dini, 67 anni, e si è ucciso. Il dramma nel reparto di medicina riabilitativa del Versilia dove la donna era ricoverata in condizioni gravi. Franco Rossi ha accoltellato la moglie, ha aperto la finestra e si è lasciato cadere. La vita di entrambi è terminata in pochi attimi. All’indomani di una tragedia che lascia la comunità sgomenta senza fiato le parole di un esperto, Enrico Chelini, psicologo e psicoterapeuta possono essere di aiuto. Come si può affrontare il domani dopo una... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le parole dell’esperto: "Saper chiedere aiuto. È l’unica forma di amore"

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Pengemis Pakai Mata Dewa Hidupkan Kakek Di Peti Mati, Ternyata Dokter Dewa Dibalas Harta Miliarder

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