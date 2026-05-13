Un uomo ha aggredito la madre di 82 anni, colpendola con un pugno in faccia e poi sigillandole la bocca con del nastro adesivo per impedirle di chiedere aiuto. L’episodio si è verificato in un’abitazione privata, e la donna ha riportato ferite visibili. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione, e l’uomo è stato arrestato.

Ha colpito la madre di 82 anni con un pugno in faccia, e le ha messo il nastro adesivo sulla bocca per impedirle di chiedere aiuto. È stato allontanato da casa, e ci è ritornato subito dopo ignorando l’ordine del giudice. Così lunedì l’uomo, un erbese di 46 anni, è stato arrestato dai carabinieri, che ieri mattina lo hanno portato a processo. L’ aggressione alla madre era avvenuta l’8 maggio, giorno della festa della mamma, quando la donna si era presa un pugno dritto in faccia, oltre a trovarsi la bocca chiusa con adesivo per impedirle di gridare e chiamare aiuto. Ma lo stesso, erano intervenuti i carabinieri, che avevano denunciato l’uomo per lesioni volontarie e tentata violenza privata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Picchia la madre e le impedisce di chiedere aiuto

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Picchia la moglie con un tubo davanti ai figli , il bimbo di 9 anni chiama il 112 in lacrime

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