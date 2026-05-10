Hantavirus come prevenire le precauzioni e il vaccino | le parole dell' esperto professore Francesco Vaia

Un caso di hantavirus ha attirato l'attenzione dopo che un giovane di 24 anni, residente in provincia di Napoli, è stato messo in quarantena. L'uomo ha avuto un contatto durante un volo con una donna deceduta successivamente a causa della stessa malattia, avvenuto a bordo di una nave. Il professore Francesco Vaia ha fornito indicazioni sulle modalità di prevenzione, precauzioni e sull'uso del vaccino.

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