Hantavirus come prevenire le precauzioni e il vaccino | le parole dell' esperto professore Francesco Vaia

Da ilmattino.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un caso di hantavirus ha attirato l'attenzione dopo che un giovane di 24 anni, residente in provincia di Napoli, è stato messo in quarantena. L'uomo ha avuto un contatto durante un volo con una donna deceduta successivamente a causa della stessa malattia, avvenuto a bordo di una nave. Il professore Francesco Vaia ha fornito indicazioni sulle modalità di prevenzione, precauzioni e sull'uso del vaccino.

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Dopo il caso del 24enne della provincia di Napoli in quarantena perché entrato in contatto a bordo del volo Klm con la donna, poi deceduta, passeggera della nave Mv Hondius, resta massima.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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