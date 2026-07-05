"Lo scorso maggio avevo segnalato i forti miasmi che periodicamente avvertiamo, ormai da qualche tempo, nella zona di via Grocco, maleodoranze delle quali non riusciamo a identificare l’origine. Mi ero rivolto ad Arpat via mail ordinaria per chiedere spiegazioni e l’agenzia mi ha comunicato le modalità di inoltro della segnalazione. A distanza di oltre un mese, tuttavia, la criticità continua a manifestarsi". E’quanto denuncia Massimo, residente di Sovigliana che nelle scorse settimane aveva posto l’accento sulla problematica in questione. "Da settimane, spesso nel tardo pomeriggio, si avverte ad esempio un forte odore di ammoniaca – ha ribadito – e dando un’occhiata sui vari gruppi social, ho notato che odori analoghi sono stati avvertiti anche a Petroio e a Spicchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Le maleodoranze in via Grotto continuano a farsi sentire. Che si fa?"

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