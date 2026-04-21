Calciomercato Inter inizia a farsi sentire il fattore C…hivu

Nel calciomercato dell’Inter, si fa strada il nome di Hivu, un possibile nuovo acquisto. La squadra nerazzurra sta valutando diverse opzioni e ha avviato contatti con rappresentanti e agenti di alcuni giocatori. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La società ha confermato di essere attiva nel mercato, senza però annunciare ufficialmente acquisti o cessioni.

Il calciomercato, si sa – e il percorso fatto dall’Inter nelle ultime sessioni l’ha dimostrato ampiamente – conosce logiche tutte sue. Talvolta imprevedibili, che vanno al di là della semplice razionalità dei soggetti partecipanti al giuoco delle trattative. Ci sono però fattori che, se vogliamo, possono stabilizzare, in senso positivo ovviamente, Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, inizia a farsi sentire il fattore C…hivu CALCIOMERCATO INTER: Cessione in Vista! Ecco il Mediano per CHIVU! Notizie correlate La riscossa del Cesena: tris al Catanzaro. Inizia a farsi sentire l’effetto Ashley ColeCESENA 3 CATANZARO 1 CESENA (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini, Corazza; Bastoni (31’ st Francesconi), Bisoli; Ciervo (12’ st Olivieri),... Calciomercato Inter LIVE: Si prepara la rivoluzione estiva. Per Nico Paz può pesare il fattore “Mastantuono”di Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Corriere dello Sport – Inter, la lista di mercato per Chivu: Koné, Palestra, Vicario e… tutti i nomi; Calciomercato Inter, quale futuro per Palestra? Chivu lo corteggia, l'Atalanta lo (ri)vuole; Calciomercato Inter: tre colpi per ringiovanire la rosa; Bastoni via dall'Inter? Il ds Ausilio fa chiarezza. Calciomercato Inter: chi sarà il sostituto di Alessandro Bastoni? La scelta andrà su uno di questi profili, ecco tutti i dettagliCalciomercato Inter: chi sarà il sostituto di Alessandro Bastoni? La scelta andrà su uno di questi profili, ecco tutti i dettagli ... calcionews24.com Inter, blitz di Marotta: chiuso il primo colpoL'Inter si prepara a definire il primo colpo di calciomercato. Marotta è in pressing nei confronti di un calciatore ... calciomercatonews.com Mercato, Ausilio detta la linea #FCIM #Inter #Ausilio #calciomercato facebook Mercato, Ausilio detta la linea #FCIM #Inter #Ausilio #calciomercato x.com