Un film italiano che racconta la vita di due cinquantenni disoccupati in Veneto ha ottenuto il massimo riconoscimento agli Oscar del cinema italiano. La pellicola di Francesco Sossai, ambientata nelle città di pianura, ha conquistato il pubblico e la critica, portando a casa numerosi premi. La narrazione si concentra sulle difficoltà di personaggi senza redenzione, offrendo uno spaccato realistico e crudo di una realtà spesso ignorata nel racconto cinematografico nazionale.

Le città di pianura di Francesco Sossai ha portato a casa otto statuette su sedici nomination. Paolo Sorrentino, con La Grazia e quattordici candidature, è uscito a mani vuote. Il risultato ha sorpreso tutti tranne forse chi il film lo aveva già visto: distribuito da una casa indipendente, uscito in sala a ottobre quasi in silenzio, 270 mila spettatori costruiti bicchiere dopo bicchiere grazie al passaparola. Un caso, nel senso più letterale del termine: qualcosa che non si pianifica e non si spiega del tutto nemmeno dopo. Il film è su MUBI, e questo fine settimana torna al cinema. Il film è questo: Carlobianchi e Doriano sono due cinquantenni della pianura veneta, spiantati, ironici, fedeli a se stessi con una costanza che il mondo circostante ha smesso da tempo di considerare una virtù.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le città di pianura, il caso di un piccolo film sull’Italia dei perdenti che ha vinto tutto (agli Oscar del cinema italiano)

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