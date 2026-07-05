In alcune città, come Atene, è evidente la presenza di numerosi cani randagi che vivono per le strade. Molti di questi cani si trovano all’ombra dell’Acropoli o nel mercato di Monastiraki, senza un proprietario. Le autorità locali e le associazioni si occupano di gestire questa presenza, cercando di garantire il benessere degli animali e la sicurezza pubblica. La convivenza tra cittadini e cani senza padrone rappresenta una realtà quotidiana in queste aree urbane.

Camminando per il centro di Atene ci si accorge velocemente della presenza di una nutrita comunità di cani che dormono all’ombra dell’Acropoli o attraversano il mercato di Monastiraki senza, apparentemente, appartenere a nessuno. Non corrispondono però all’immagine che di solito si associa ai cani randagi: hanno il pelo magari impolverato ma non malconcio, sono ben pasciuti, in certi casi decisamente sovrappeso, e si muovono attorno alle persone con familiarità. Molti portano un collare, perché non sono dei randagi veri e propri: sono cani di quartiere. Sono cioè cani senza un proprietario e una casa ma sterilizzati, vaccinati e seguiti da qualcuno che se ne fa garante. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le città che si prendono cura dei propri cani randagi

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265,000 Men Walked Into This City. Only 6,000 Came Back.

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