L' obiettivo | Sostenere i familiari che si prendono cura dei nostri anziani

Lunedì 27 aprile prenderanno il via al centro sociale “Bepi Borina” degli incontri rivolti ai familiari di anziani affetti da demenza senile. Durante gli appuntamenti, i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con personale specializzato che fornirà risposte e chiarimenti sulle problematiche legate alla cura dei propri cari. L’iniziativa mira a offrire supporto pratico e informazioni utili a chi si occupa quotidianamente di assistenza.

In partenza lunedì 27 aprile al centro sociale “Bepi Borina” gli incontri dedicati ai familiari di anziani affetti da demenza senile, che potranno contare sul supporto di personale qualificato per rispondere alle loro domande. Tutti gli appuntamenti, organizzati dal comune di Noventa Padovana.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Multi SubThis Time, She Won’t Choose Her Son Over Her Daughters Again

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