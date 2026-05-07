I ragatti di strada nata l' associazione che si prende cura dei felini randagi di Viterbo

È stata costituita l’associazione “I ragatti di strada”, un gruppo di volontari dedicato alla tutela dei gatti randagi di Viterbo. L’organizzazione riunisce persone impegnate nella gestione delle colonie feline, che sono state censite e autorizzate dall’amministrazione comunale. L’obiettivo principale è prendersi cura degli animali e mantenere sotto controllo la presenza dei felini nel territorio. La nascita dell’associazione ha coinvolto diverse persone del settore animalista locale.

Si chiama "I ragatti di strada" la nuova associazione animalista che riunisce le volontarie e i volontari impegnati nella cura delle colonie feline censite e autorizzate dal Comune di Viterbo. A darne notizia è il consigliere comunale delegato al benessere animale Francesco Buzzi. La nuova realtà.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Meglio ben accompagnati che soli: nuovo incontro per chi si prende cura di una personaNell'ambito del ciclo di incontri Meglio ben accompagnati che soli, dedicati ai caregiver e organizzati dall' Asp Chiabà con la collaborazione del... Leggi anche: La dentista che si prende cura della famiglia