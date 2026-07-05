Jessica Sergi e Daria Tansini rappresentano Carrara al Festival Internazionale della Ceramica a Manises, in Spagna, l’11 e 12 luglio. Le due artiste sono state selezionate per partecipare all’evento.

Jessica Sergi e Daria Tansini sono le artiste selezionate per rappresentare Carrara Città Creativa Unesco al Festival Internazionale della Ceramica l’11 e 12 luglio a Manises, in Spagna. "Raccontano la qualità, la ricerca e la contemporaneità della nostra tradizione ceramica – sottolineano l’assessora alla cultura Gea Dazzi e la focal point di Carrara Città creativa Unesco Maura Crudeli – Questo scambio è la dimostrazione di come la rete delle Città Creative Unesco favorisca occasioni di dialogo, collaborazione e crescita reciproca tra artisti e comunità. Siamo altrettanto liete di accogliere a Carrara, durante CArt – Festival della Creatività, due artisti provenienti da Manises. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le artiste Sergi e Tansini al Festival internazionale della ceramica a Manises

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