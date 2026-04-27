Grottaglie apre le porte alla ceramica con Buongiorno Ceramica!

Grottaglie si prepara ad ospitare l’evento nazionale dedicato alla ceramica artistica e artigianale, intitolato “Buongiorno Ceramica!”. La manifestazione si terrà nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio, attirando artisti e appassionati provenienti da diverse regioni. La città, nota per la sua tradizione ceramica, si anima con esposizioni e iniziative legate a questa forma d’arte.

Tarantini Time Quotidiano Grottaglie si prepara ad accogliere “Buongiorno Ceramica!”, la manifestazione nazionale dedicata alla ceramica artistica e artigianale in programma sabato 23 e domenica 24 maggio. L’evento, promosso dall’AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica, vedrà la partecipazione attiva della città, tra botteghe, associazioni e istituzioni culturali. Il fulcro delle iniziative sarà il Quartiere delle Ceramiche, cuore storico della produzione locale, che per l’occasione sarà chiuso al traffico e reso interamente fruibile ai visitatori. Le botteghe, ospitate nelle caratteristiche cavità della gravina, accoglieranno il pubblico con dimostrazioni e attività dedicate alla lavorazione dell’argilla.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Grottaglie apre le porte alla ceramica con “Buongiorno Ceramica!” Notizie correlate Concorso Ceramica Mediterraneo 2026, aperte le iscrizioni alla XXXIII edizione a GrottaglieLa storica rassegna internazionale dedicata alla ceramica contemporanea si terrà dal 4 luglio al 18 ottobre al Castello Episcopio. Grottaglie e i misteri della ceramicaGrottaglie e i Misteri della CeramicaSabato 11 aprile – ore 10:30Un viaggio affascinante nel cuore di Grottaglie, città simbolo della tradizione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Grottaglie celebra la ceramica con Buongiorno Ceramica!: due giorni tra arte, tradizione e laboratori nel Quartiere delle CeramicheGROTTAGLIE – Il cuore storico della ceramica pugliese si prepara ad accogliere una nuova edizione di Buongiorno Ceramica!, la festa diffusa dedicata alla ceramica artistica e artigianale italiana pr ... giornaledipuglia.com Buongiorno ceramica!Nello scorso fine settimana è stato possibile passeggiare nel quartiere delle ceramiche a Grottaglie, una delle 58 città della ceramica di affermata tradizione sparse in tutta Italia e visitare le ... rainews.it