Lavori di recupero dell’ex Galbani Traffico in tilt scatta la polemica
I lavori di recupero dell’ex Galbani sono in corso, con la realizzazione di nuove opere e modifiche alla viabilità. Questa settimana è stato istituito un senso unico in via Casanova, che ora si percorre solo in direzione via Sauro e viale Gorizia, in uscita dal centro storico. La modifica ha generato polemiche tra i residenti e gli automobilisti.
Recupero ex Galbani, i lavori proseguono, la realizzazione delle opere a corredo anche, e così la rivoluzione viabilistica: scatta, non senza polemica, il nuovo senso unico in via Casanova, da questa settimana percorribile solo in direzione via Sauro-viale Gorizia, in uscita dal centro storico. A corredo del provvedimento altre misure: il ritorno dei bus urbani in centro e la modifica di alcuni parcheggi. Ma la polemica imperversa, soprattutto in rete. Aggravata dai numerosi inconvenienti del rodaggio e da un numero di innesti contromano che ha obbligato alla posa, oltre che della segnaletica, di transenne di sicurezza ad impedire l’accesso alla direzione interdetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Torna la Città 30 e torna la polemica: “Traffico in tilt e raffica di multe”I limiti di velocità a 30 km/h sono stati riattivati ieri, lunedì 20 aprile, con l’applicazione di ventidue ordinanze comunali.
La voragine in strada si allarga: lavori in corso e traffico in tilt - VIDEODa ieri, via San Giacomo dei Capri nel quartiere Arenella a Napoli è chiusa al traffico a causa di una voragine che si è ampliata nel corso delle ore.
Temi più discussi: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di restauro e recupero dell’ex Chiesa di SS. Giovanni; Riapre l'antica scala Santa Caterina: conclusi i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione; Lavori di recupero dell’ex Galbani. Traffico in tilt, scatta la polemica; I lavori della Giunta di giovedì 25 giugno.
Amalfi. Si sono conclusi i lavori di recupero, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dell'antica scala comunale Santa Caterina, che collega la località Cieco alla zona portuale. facebook
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro definisce le prime indicazioni operative per il recupero dei crediti della patente a crediti Ecco la nota pubblicata lavoripubblici.it/news/patente-c… x.com
Ho fatto domanda per lavori di design grafico per oltre 3 anni e non sono ancora riuscito a ottenere un ruolo reddit
Lavori di recupero dell’ex Galbani. Traffico in tilt, scatta la polemicaRecupero ex Galbani, i lavori proseguono, la realizzazione delle opere a corredo anche, e così la rivoluzione viabilistica: scatta, non senza polemica, il nuovo senso unico in via Casanova, da questa ... ilgiorno.it
Aci Sant’Antonio, consegnati i lavori di riparazione della volta della chiesa MadreSono stati ufficialmente consegnati i lavori di riparazione della volta della chiesa Sant'Antonio Abate di Aci Sant'Antonio, intervento inserito nell’ambito del Contratto Sisma 2018, per un investimen ... gazzettinonline.it