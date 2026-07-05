I lavori di recupero dell’ex Galbani sono in corso, con la realizzazione di nuove opere e modifiche alla viabilità. Questa settimana è stato istituito un senso unico in via Casanova, che ora si percorre solo in direzione via Sauro e viale Gorizia, in uscita dal centro storico. La modifica ha generato polemiche tra i residenti e gli automobilisti.

Recupero ex Galbani, i lavori proseguono, la realizzazione delle opere a corredo anche, e così la rivoluzione viabilistica: scatta, non senza polemica, il nuovo senso unico in via Casanova, da questa settimana percorribile solo in direzione via Sauro-viale Gorizia, in uscita dal centro storico. A corredo del provvedimento altre misure: il ritorno dei bus urbani in centro e la modifica di alcuni parcheggi. Ma la polemica imperversa, soprattutto in rete. Aggravata dai numerosi inconvenienti del rodaggio e da un numero di innesti contromano che ha obbligato alla posa, oltre che della segnaletica, di transenne di sicurezza ad impedire l’accesso alla direzione interdetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavori di recupero dell’ex Galbani. Traffico in tilt, scatta la polemica

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