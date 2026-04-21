Torna la Città 30 e torna la polemica | Traffico in tilt e raffica di multe
I limiti di velocità a 30 kmh sono stati riattivati ieri, lunedì 20 aprile, con l’applicazione di ventidue ordinanze comunali. Il ritorno alla Città 30 ha portato a un aumento delle multe e a problemi nel traffico, che si sono fatti sentire fin dal primo giorno. La misura, adottata per regolamentare la viabilità, ha suscitato reazioni contrastanti tra automobilisti e residenti.
Il ‘nuovo’ primo giorno della Città 30 è andato in scena ieri, lunedì 20 aprile, dopo la reintroduzione dei limiti di velocità grazie a ventidue ordinanze comunali. Di fatto, i provvedimenti si configurano come un superamento della sentenza del Tar che aveva annullato la delibera, almeno in.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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