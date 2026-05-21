La voragine in strada si allarga | lavori in corso e traffico in tilt - VIDEO

Da ieri, via San Giacomo dei Capri nel quartiere Arenella a Napoli è chiusa al traffico a causa di una voragine che si è ampliata nel corso delle ore. I lavori di riparazione sono ancora in corso e la strada rimane interdetta, causando disagi ai veicoli che devono attraversare l’area. Le autorità hanno notificato la chiusura temporanea per garantire la sicurezza e permettere l’intervento di ripristino. Il traffico nella zona risulta congestionato e si sono formate lunghe code.

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