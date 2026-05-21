La voragine in strada si allarga | lavori in corso e traffico in tilt - VIDEO

Da napolitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ieri, via San Giacomo dei Capri nel quartiere Arenella a Napoli è chiusa al traffico a causa di una voragine che si è ampliata nel corso delle ore. I lavori di riparazione sono ancora in corso e la strada rimane interdetta, causando disagi ai veicoli che devono attraversare l’area. Le autorità hanno notificato la chiusura temporanea per garantire la sicurezza e permettere l’intervento di ripristino. Il traffico nella zona risulta congestionato e si sono formate lunghe code.

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Sono ore di disagi per la voragine che da ieri ha determinato la chiusura di via San Giacomo dei Capri, nel quartiere Arenella di Napoli. I tecnici sono al lavoro per comprendere le dimensioni della stessa voragine che ha portato alla chiusura di entrambe le corsie di marcia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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