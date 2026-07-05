Domenica 6 settembre 2026, durante il sesto gala annuale amfAR Venezia, all’interno della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, l’artista internazionale Marina Abramovic riceverà l’Award of Inspiration. La serata sarà dedicata a arte e beneficenza, con l’assegnazione del riconoscimento alla performer e artista serba. La cerimonia si svolgerà in una cornice di eventi culturali e raccolta fondi.

S arò una serata di arte e di beneficienza quella di domenica 6 settembre 2026. All’interno della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, l’artista internazionale Marina Abramovi? riceverà con l’Award of Inspiration, durante il sesto gala annuale amfAR Venezia. Marina Abramovic a Venezia con l’esperienza di “Transforming Energy” X Leggi anche › Marina Abramovi? a Venezia: gli 80 anni di pura energia tra i capolavori di Tiziano e della Laguna La serata di beneficenza servirà a raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica globale, non più solo per la lotta all’HIVAIDS, ma anche per finanziare ricerca d’avanguardia su altre gravi patologie, tra cui cancro, malattie neurologiche e disturbi autoimmuni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - L'artista sarà insignita domenica 6 settembre 2026 durante il sesto gala annuale amfAR Venezia

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