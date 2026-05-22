amfAR Gala 2026 la chioma a tutto volume di Eva Longoria e i beauty look più belli sul red carpet

Durante l'evento amfAR Gala 2026, le star sono apparse con look che hanno attirato l'attenzione per la cura dei dettagli e l'eleganza. Tra le protagoniste, un'attrice ha sfoggiato una chioma molto volumizzata, mentre un’altra ha scelto un trucco sofisticato e di tendenza. L’incarnato luminoso di un'altra modella si è distinto tra le varie interpretazioni di bellezza, accompagnato da altri look che hanno catturato gli sguardi sul red carpet. La serata si è conclusa con una serie di style curati e di forte impatto visivo.

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