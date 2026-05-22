amfAR Gala 2026 la chioma a tutto volume di Eva Longoria e i beauty look più belli sul red carpet

Da vanityfair.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'evento amfAR Gala 2026, le star sono apparse con look che hanno attirato l'attenzione per la cura dei dettagli e l'eleganza. Tra le protagoniste, un'attrice ha sfoggiato una chioma molto volumizzata, mentre un’altra ha scelto un trucco sofisticato e di tendenza. L’incarnato luminoso di un'altra modella si è distinto tra le varie interpretazioni di bellezza, accompagnato da altri look che hanno catturato gli sguardi sul red carpet. La serata si è conclusa con una serie di style curati e di forte impatto visivo.

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Dalla chioma extra voluminosa dell'attrice al make-up sofisticato e ad alto tasso di coolness di Bar Refaeli passando per l'incarnato radioso di Amy Jackson e non solo. Tutta la bellezza sul red carpet del celebre evento charity +++dropcap L'amfAR Gala si conferma uno degli eventi più attesi del Festival di Cannes. Anche quest'anno, il celebre appuntamento charity promosso da Chopard, giunto alla sua 32esima edizione, ha riunito presso gli spazi dell'Hotel du Cap-Eden-Roc di Antibes una nutrita schiera di stelle per una serata tra solidarietà e glamour. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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