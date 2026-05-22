Festival di Cannes 2026 tutti i look delle star all' amfAR Gala il paty più esclusivo ambito e glamorous
Durante il Festival di Cannes 2026, l'attenzione si è concentrata sull’ampia varietà di look indossati dalle star all’amfAR Gala, il party più esclusivo e glamour della manifestazione. L’evento si è svolto all’Hotel du Cap-Eden-Roc, attirando numerosi volti noti del cinema e della moda. La serata ha rappresentato un momento di grande fermento nello stile, con outfit scelti con cura e attenzione ai dettagli. La location, con il suo fascino storico, ha fatto da sfondo a una celebrazione dedicata anche a cause benefiche.
Appuntamento all’Hotel du Cap-Eden-Roc: i riflettori si accendono a Cannes per il tradizionale evento benefico. Spazio alla moda, tra look monocromatici in nero, rosa, blu e rosso, outfit massimalisti e minimali, fuochi d'artificio couture e quiet luxury. Incantevole Geena Davis (presentatrice della serata) in bianco sposa ma dalla scollatura ardita +++dropcap Come sempre brilla sull'agenda del Festival di Cannes la serata dell'amfAR Gala, tra gli eventi più attesti in Croisette. L'appuntamento per la raccolta fondi a favore dei progetti della Fondazione per la ricerca sull'AIDS, anche quest'anno, ha radunato presso la cornice dell'Hotel du Cap-Eden-Roc di Antibes un ricco parterre di stelle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Festival di Cannes 2026, la prima notte è couture: i look più belli sul red carpet dapertura
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