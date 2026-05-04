Anche la mancanza di cura è violenza | torna il presidio della Rete bergamasca contro la violenza di genere

Il prossimo 8 maggio alle 18,30, in Largo Rezzara a Bergamo, si terrà un presidio organizzato dalla Rete bergamasca contro la violenza di genere. La manifestazione prevede l'assemblea di cittadini e attivisti per sensibilizzare sul tema, anche attraverso interventi e momenti di confronto pubblico. L’evento si inserisce in un calendario di iniziative che si ripetono nel territorio per contrastare la violenza di genere e promuovere una maggiore consapevolezza.

Il presidio contro la violenza di genere di Rete bergamasca, scende in piazza nuovamente in Largo Rezzara, l’8 maggio alle 18,30 Bergamo. La Rete bergamasca contro la violenza di genere torna in Largo Rezzara il giorno 8 maggio alle 18,30 con il suo presidio. Corpi e voci scendono in piazza per continuare a tenere alta l’attenzione sulla violenza di genere e sulla lotta al patriarcato, che opprime in modo indiscriminato le donne e le persone LBGTQI+ e si riflette in un ordine sociale e politico che alimenta guerre e massacri. Quando si pensa alla violenza di genere si pensa, principalmente ai femminicidi, alla violenza domestica, a stupri e molestie.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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