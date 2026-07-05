larissa paolo kobe fede storie di figli che superano i genitori

Larissa Iapichino ha battuto il record di Fiona May nei salti, superando la madre in altezza. La giovane atleta ha migliorato il suo risultato di un centimetro, dimostrando di superare le performance materne. La competizione tra le due non è ufficiale, ma il risultato evidenzia come le figlie possano superare i genitori nello sport. Tra storie di figli che raggiungono traguardi più elevati, si inserisce anche quella di Kobe e Fede, che dimostrano come le generazioni successive possano andare oltre.

Un centimetro in più, un salto che copre un’intera vita. Figlie che fanno meglio delle loro madri. Non è una gara, anche se lo è. Larissa Iapichino, Fiona May. È successo a Eugene, in Oregon. Larissa Iapichino ha battuto il record italiano femminile nel salto in lungo, saltando 7,12 metri. Il record apparteneva a sua madre, Fiona May, che ventotto anni prima - a Budapest, nel 1998, Larissa sarebbe nata solo quattro anni dopo - aveva saltato fissando il confine sulla sabbia a 7,11 metri. Un centimetro è bastato a sciogliere il nodo di un destino, forse persino a risolverlo, consegnando all’una e all’altra la propria vita. Un centimetro è niente, un centimetro è tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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