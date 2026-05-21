Il torneo di calcio si svolge in un'area vicino alla spiaggia, coinvolgendo diverse squadre di bambini e adulti. Durante l'evento, è stato allestito uno spazio dedicato ai cuori verdi disegnati sulla sabbia, simbolo di solidarietà verso i genitori orfani di figli. L'iniziativa si tiene in occasione di una giornata dedicata alla raccolta fondi per sostenere le famiglie più colpite. La manifestazione si svolge nel centro di una città della provincia di Pesaro e Urbino, con numerose persone che partecipano alle attività organizzate.

Fano (Pesaro e URbino), giovedì 21 maggio 2026 – Ci sono partite che non si giocano solo sulla sabbia. Ci sono tornei in cui il punteggio conta meno degli abbracci, delle presenze, dei nomi che continuano a vivere anche quando una vita si è fermata troppo presto. Domenica 24 maggio, mentre Fano renderà omaggio ai bambini con “La Città da Giocare”, sul lungomare ci sarà anche la memoria di un bambino a illuminare il pomeriggio: Federico, per tutti Fede. Ai Bagni Carlo e Gabriele di Sassonia si terranno due tornei “gialli” di beach volley, uno maschile e uno femminile, con oltre 50 giocatori coinvolti. Ma mai come in questo caso lo sport sarà soprattutto un modo per stare vicini, per fare comunità, per trasformare il dolore in qualcosa che continui a generare bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il piccolo Fede c’è ancora, cuori verdi sulla sabbia: “Aiutiamo i genitori orfani di figli”. Torneo per il Salesi

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Probabilmente sono una piccola minoranza, ma per favore gente, usate gli zombie la prima volta che ne avete l'occasione reddit