Galatina oltre i confini con la terza edizione di Piacere San Paolo | sei tappe tra fede e storie di speranza

Da lecceprima.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

GALATINA – Al via la terza edizione del microfestival "Piacere, San Paolo" a Galatina, un viaggio che si articola attraverso sei appuntamenti pensati per scoprire e approfondire la vita del santo in una chiave del tutto contemporanea, grazie anche alla partecipazione degli ospiti protagonisti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

San Severo e la “Festa delle Feste”: l’edizione 2026 conquista migliaia di persone tra fede, tradizione e spettacoloPer diversi giorni San Severo ha accolto migliaia di fedeli, turisti e visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, restituendo l’immagine...

Storia, fede e medicina: si chiude con oltre 700 presenze la quarta edizione delle Giornate PellegrinianeÈ stato un fine settimana molto partecipato quello che ha visto lo svolgimento della quarta edizione delle ‘Giornate Pellegriniane.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web