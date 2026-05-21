Galatina oltre i confini con la terza edizione di Piacere San Paolo | sei tappe tra fede e storie di speranza

GALATINA – Al via la terza edizione del microfestival "Piacere, San Paolo" a Galatina, un viaggio che si articola attraverso sei appuntamenti pensati per scoprire e approfondire la vita del santo in una chiave del tutto contemporanea, grazie anche alla partecipazione degli ospiti protagonisti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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