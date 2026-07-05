Larissa Iapichino ha stabilito il nuovo record italiano nel salto in lungo femminile con una misura di 7,12 metri durante la tappa di Eugene della Diamond League. È la prima volta che supera i 7,10 metri in una competizione ufficiale. Dopo le Olimpiadi di Tokyo, ha dichiarato di aver cambiato prospettiva e di essersi data un consiglio importante.

Nel meeting di Eugene, tradizionale tappa di Diamond League, Larissa Iapichino scrive la storia e con 7.12 metri stabilisce il nuovo primato italiano del salto in lungo femminile. L’azzurro migliora un record che apparteneva alla madre Fiona May da quasi ventotto anni. Sulla scorsa stagione: “Ero pronta a sfondare sul palcoscenico più importante, ma non è successo. Appena sono tornata a casa mi sono fermata un attimo e ho detto: “Ok, e adesso cosa facciamo? Soffriremo e non accetteremo il fatto che sia passato’ “. I cambiamenti apportati per migliorare e la capacità di apprendere le lezioni: “Quel che è fatto è fatto e non posso farci niente. E noi, o forse io, ci concentreremo sul futuro, e io mi sono concentrata sul mio futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Larissa Iapichino: “Dopo Tokyo ho cambiato prospettiva. Mi sono data un consiglio importante”

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