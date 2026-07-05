Durante il meeting di Eugene, tappa della Diamond League, Larissa Iapichino ha raggiunto un nuovo record italiano nel salto in lungo femminile con una misura di 7.12 metri. La atleta ha dichiarato di aver concentrato i suoi obiettivi sul futuro dopo le Olimpiadi di Tokyo e di essere pronta ad affrontare le prossime competizioni. La prestazione rappresenta un risultato storico per l’atletica italiana.

Nel meeting di Eugene, tradizionale tappa di Diamond League, Larissa Iapichino scrive la storia e con 7.12 metri stabilisce il nuovo primato italiano del salto in lungo femminile. L’azzurro migliora un record che apparteneva alla madre Fiona May da quasi ventotto anni. Sulla scorsa stagione: “Ero pronta a sfondare sul palcoscenico più importante, ma non è successo. Appena sono tornato a casa mi sono fermato un attimo e ho detto: “Ok, e adesso cosa facciamo? Soffriremo e non accetteremo il fatto che sia passato”. I cambiamenti apportati per migliorare e la capacità di apprendere le lezioni: “Quel che è fatto è fatto e non posso farci niente. E noi, o forse io, ci concentreremo sul futuro, e io mi sono concentrato sul mio futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Iapichino: “Mi sono concentrata sul futuro dopo Tokyo. Sono pronta ad affidare le prossime sfide”

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