Lando Norris ha concluso al quarto posto il Gran Premio di Gran Bretagna, undicesima gara del Mondiale 2026 di Formula 1, disputato a Silverstone. Il pilota ha sfruttato gli errori degli avversari per ottenere una posizione superiore alle aspettative. Si tratta del quarto risultato positivo della stagione, con Norris che ha dimostrato una buona capacità di approfittare delle situazioni favorevoli durante la gara.

Lando Norris ha ottenuto il quarto piazzamento in occasione del GP di Gran Bretagna, undicesima gara stagionale del Mondiale 2026 di Formula 1 andata in scena presso il tracciato di Silverstone. Prestazione tutto sommato positivo per il padrone di casa, che ha capitalizzato il più possibile dopo un weekend complesso. Precisamente, il pilota McLaren ha ceduto il passo alla Ferrari di Charles Leclerc, vincitore davanti a George Russell (Mercedes) e all’altra rossa di Lewis Hamilton. Una volta arrivato in zona mista, il britannico ha commentato quanto fatto: “ Las ciamo Silver stone con la terza posizione di ieri e la quarta di oggi, due... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lando Norris: “Piazzamenti al di sopra delle aspettative, bravi ad approfittare degli errori altrui”

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