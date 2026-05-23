George Russell ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Canada 2026, quinto appuntamento del campionato di F1. Lando Norris ha dichiarato di essere pronto a sfruttare eventuali errori della Mercedes e ha commentato positivamente il risultato ottenuto, senza specificare ulteriori dettagli. La gara si è conclusa con Russell al primo posto, mentre Norris ha mostrato ottimismo per le prossime fasi del campionato.

È George Russell il vincitore della Sprint Race del Gran Premio del Canada 2026, quinto appuntamento del Mondiale F1. Il britannico, dopo aver ottenuto la pole position ieri, ha condotto una gara perfetta con gomma usata, opponendosi ai tentativi di attacco di Andrea Kimi Antonelli e firmando un successo prezioso su una delle piste che più preferisce. Per Russell si tratta della terza vittoria in una gara corta. Alle sue spalle la McLaren guidata dal connazionale Lando Norris. Il campione del mondo in carica sfrutta perfettamente la lotta tra le due Mercedes sorpassando Andrea Kimi Antonelli dopo un lungo e conquista una seconda posizione di livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lando Norris: “Pronto ad approfittare della lotta Mercedes, buon risultato ottenuto”

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Lando Norris' Journey To Formula 1 World Champion

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