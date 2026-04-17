La fabbrica dell’insoddisfazione perché oltre la metà degli adolescenti odia la scuola e 7 universitari su 10 soccombono alle aspettative altrui Due casi in 24 ore accendono l’allarme

Due episodi avvenuti a breve distanza di tempo hanno attirato l’attenzione sui problemi legati alla sofferenza giovanile e alle pressioni sociali. In un caso, un ragazzo di 13 anni ha perso la vita, mentre in un altro, una giovane laureata di 23 anni ha affrontato un grave episodio di crisi. Questi eventi si inseriscono in un quadro più ampio di insoddisfazione tra adolescenti e giovani universitari, spesso legata alle aspettative e alle difficoltà scolastiche.

Due vite spezzate, a poche ore di distanza. Due storie che sembrano opposte – un adolescente di 13 anni e una giovane laureanda di 23 – ma che raccontano la stessa, identica sofferenza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate 8 adolescenti su 10 svolgono una vita sedentaria, è allarme dell’OMSI livelli globali di attività fisica non sono migliorati negli ultimi vent’anni e una quota rilevante della popolazione mondiale continua a non... Allarme sifilide anche in Italia, boom di casi tra gli adolescenti. Le raccomandazioni degli espertiLa sifilide, considerata una malattia di altri tempi e ormai scomparsa, torna a riaffacciarsi e lo fa con numeri in crescita, non solo all’estero.