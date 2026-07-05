L’alleanza tra Grassina e Antella Eterne rivali ma presidenti amici Ira dei tifosi | proteste e striscioni
Due società di calcio, storicamente rivali, hanno annunciato un accordo di collaborazione e sinergia finanziaria. La società con risorse economiche consistenti, che non dispone di un campo per le partite di Eccellenza, ha stretto un’intesa con l’altra. La notizia ha provocato proteste tra i tifosi, che hanno esposto striscioni e manifestato il loro dissenso. La collaborazione mira a sostenere entrambe le realtà sportive, senza coinvolgere attività di natura legale o giudiziaria.
Due società di calcio ambiziose che si aiutano a vicenda e stringono una sinergia finanziaria nell’interesse di entrambe. La prima, con ingente disponibilità economica, non ha un campo dove giocare le partite di Eccellenza. L’altra, che dispone di un impianto funzionale, sogna la Serie D ma non può permettersi i soldi per la domanda di ripescaggio. Così i due presidenti si mettono d’accordo: centro sportivo condiviso in cambio dei soldi per l’iscrizione, circa centomila euro. Della serie: tu aiuti me, io aiuto te. Fin qui niente di strano, non fosse che ci troviamo tra Antella e Grassina, due frazioni che si trovano a uno schioppo di distanza e sono rivali da sempre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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