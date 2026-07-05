L’alleanza tra Grassina e Antella Eterne rivali ma presidenti amici Ira dei tifosi | proteste e striscioni

Notizia in breve

Due società di calcio, storicamente rivali, hanno annunciato un accordo di collaborazione e sinergia finanziaria. La società con risorse economiche consistenti, che non dispone di un campo per le partite di Eccellenza, ha stretto un’intesa con l’altra. La notizia ha provocato proteste tra i tifosi, che hanno esposto striscioni e manifestato il loro dissenso. La collaborazione mira a sostenere entrambe le realtà sportive, senza coinvolgere attività di natura legale o giudiziaria.