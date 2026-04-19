Oggi allo stadio Pazzagli di Ponte a Niccheri si disputa la partita tra Grassina e Antella, valida per la penultima giornata del campionato di Eccellenza. La sfida si svolge alle 15 e coinvolge due squadre con una lunga storia di rivalità. I tifosi stanno assistendo a un incontro che ha già visto momenti di sfottò tra le due parti e grande entusiasmo tra i supporter.

Gran galà del calcio dilettanti oggi allo stadio Pazzagli di Ponte a Niccheri. Allo ore 15 fischio d’inizio per la super sfida Grassina-Antella, penultima giornata del campionato di Eccellenza. Un derby che non è solo un confronto sportivo, ma offre un eccezionale coinvolgimento dei paesi per antica rivalità, passione e goliardia che danno forza a tutto il movimento calcistico. "Lo stadio Pazzagli – dice il consigliere del Grassina, Simone Faini – sarà vestito a festa e offrirà una coreografia speciale che coinvolgerà tutta la tribuna e sarà la più bella della storia del Grassina. Per i tifosi del paese l’attesa è tanta e venerdì sera c’è stata una cena rossoverde al campo sportivo, con oltre cento presenti, per preparare il derby e far salire la febbre sportiva.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grassina-Antella, più di un derby. Tra sfottò storici e adrenalina a mille

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