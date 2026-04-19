Il derby tra Grassina e Antella si è concluso con un risultato di 1-1, attirando un grande pubblico al Pazzagli. La partita ha regalato momenti di spettacolo e coinvolgimento, con entrambe le squadre che sono andate in gol durante l’incontro. La gara ha visto diverse occasioni e un ritmo elevato, rendendo il match un evento apprezzato dagli spettatori presenti.

Bagno a Ripoli (Firenze), 19 aprile 2026 – Non è stato un semplice pareggio. Il derby tra Grassina e Antella (finito 1-1) è stato un trionfo di pubblico e spettacolo. Con circa 1.500 spettatori, lo stadio Pazzagli di Ponte a Niccheri si è presentato stracolmo, animato da una rivalità accessa, fatta di coreografie, sfottò e cori incessanti. https:www.lanazione.itfirenzesportgrassina-antella-il-derby-finisce-in-parita-1-1-le-foto-del-match-rngqjqep Dopo un primo tempo bloccato e povero di emozioni, la ripresa ha regalato scintille e perle balistiche. Prima il siluro di Arnetoli (Antella) da circa 30 metri dritto all’incrocio, poi la replica del Grassina con una semirovesciata acrobatica di Parrini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grassina-Antella 1-1: al Pazzagli vince lo spettacolo

Notizie correlate

Grassina-Affrico: scintille. Antella, tre punti decisiviIn Eccellenza dopo gli anticipi di ieri fra Massese e Sestese (0-0) e Frates Perignano-Belvedere (3-2), oggi, alle 14,30, si completano le altre gare...

Leggi anche: Grassina-Antella, più di un derby. Tra sfottò storici e adrenalina a mille

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Grassina-Antella, più di un derby. Tra sfottò storici e adrenalina a mille; Calcio: 3 vittorie un pareggio e una sconfitta; Variante di Grassina, modifiche alla viabilità in via dell’Antella e sulla Chiantigiana; Eccellenza Tosc. [Gir. B] – La Rondinella trionfa con due giornate d’anticipo.

Grassina-Antella 1-1: al Pazzagli vince lo spettacoloUno stadio stracolmo, circa 1.500 i presenti. Magie in campo, due splendidi gol. Sugli spalti anche il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti ... lanazione.it

Eccellenza, domani la supersfida. Ecco Grassina-Antella. Il derby che vale di piùC’è un confine invisibile tra due frazioni del comune di Bagno a Ripoli che, una volta all’anno, diventa l’ombelico ... sport.quotidiano.net

Variante di Grassina, modifiche alla viabilità in via dell’Antella e sulla Chiantigiana. I provvedimenti da sabato mattina (18 aprile) per consentire le lavorazioni per la nuova rotatoria di Ponte a Niccheri. LEGGI SUL GAZZETTINO https://tinyurl.com/4hf3 facebook

BAGNO A RIPOLI - Variante di Grassina, modifiche alla viabilità in via dell’Antella e sulla Chiantigiana. I provvedimenti da sabato mattina (18 aprile) per consentire le lavorazioni per la nuova rotatoria di Ponte a Niccheri. x.com