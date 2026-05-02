Che splendore il Lago di Garda! Dopo 20 anni torna a respirare in profondità

Il Lago di Garda ha ripreso a mescolarsi profondamente dopo vent'anni, grazie a condizioni climatiche favorevoli. Le acque, che si erano ferme per lungo tempo, hanno ricominciato a muoversi completamente, contribuendo a rinnovare l’ecosistema e a mantenere in salute le specie che vi abitano. Questo processo di rimescolamento è stato osservato dopo due decenni, segnando un evento importante per il lago.

Dopo vent'anni, grazie a una combinazione perfetta di fattori climatici, le acque del lago di Garda hanno completato un ciclo di rimescolamento totale, un processo vitale per la salute dell'ecosistema e degli organismi che lo popolano.Il motore di questo 'reset' ecologico è stato il forte vento.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Trainato dal lago di Garda, nel 2025 il turismo veronese sfiora quota 20 milioni di presenze Garda Cinema, il festival torna sul lago: cinque giorni di film e incontri "cercando la felicità"A giugno la sesta edizione della rassegna diretta da Franco Dassisti animerà Garda con proiezioni, dialoghi con autori e il Concorso internazionale... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Zoo safari in Italia, i migliori parchi faunistici per la primavera 2026. Garda: il lago torna a mescolarsi dopo 20 anniEvento eccezionale sul Lago di Garda: grazie a freddo e forti venti, il bacino ha raggiunto l’omotermia permettendo l’ossigenazione completa fino a 270 metri. Un fenomeno raro che rilancia la salute d ... giornaletrentino.it LAGO DI GARDA TORNA A RESPIRARE IN PROFONDITA'Un evento eccezionale, che non si verificava dall'inverno del 2006, ha interessato il Lago di Garda nei primi giorni di aprile 2026. Grazie a una combinazione perfetta di fattori climatici, le acque d ... 9colonne.it