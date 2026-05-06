Ecco il nuovo depuratore da 12 milioni di euro | restituirà acqua pulita al fiume Mella

A Pralboino è stato inaugurato un nuovo depuratore dal costo di 12 milioni di euro, progettato per migliorare la qualità dell'acqua del fiume Mella. La realizzazione di questa infrastruttura segna la conclusione di un lungo periodo di ritardi nella realizzazione di impianti di depurazione, che aveva coinvolto il territorio per diversi anni e attirato l’attenzione delle autorità europee a causa di sanzioni legate alla tutela ambientale.

A Pralboino non è stato solo inaugurato un depuratore: è stata messa la parola fine a una lunga stagione di ritardi infrastrutturali che il territorio si trascinava da anni, sotto lo sguardo dell'Unione Europea e il peso delle sue sanzioni. Con il taglio del nastro del nuovo impianto di A2A Ciclo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Caccia notturna al fiume Mella: ritrovato al bar dopo l’allarme? Cosa sapere Uomo di 62 anni ritrovato a Gardone Val Trompia dopo ricerche notturne al fiume Mella. Parma, scoperta maxi frode legata al Superbonus 110: sequestro da oltre 12 milioni di euro, 10 indagatiÈ di dieci indagati e oltre 12 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Parma contro un presunto... Contenuti di approfondimento A2A, inaugurato il nuovo depuratore di PralboinoSi tratta di un investimento di 12 milioni di euro, 9,7 finanziati dal Pnrr, a cui si aggiungono altri 9 milioni investiti per realizzare quasi 7 chilometri di condotte fognarie. Servirà anche il comu ... quibrescia.it Inaugurato il nuovo depuratore di Pralboino: investimento da 21 milioniL’impianto, realizzato da A2A Ciclo Idrico, servirà anche la comunità di Pavone Mella: 9,7 milioni di euro sono stati finanziati tramite Pnrr ... giornaledibrescia.it