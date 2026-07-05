Lago di Como troppi tuffi dei maranza | arrivano le scorte ai pontili

Sul lago di Como, tra Valmadrera e Mandello del Lario, sono state rafforzate le misure di sicurezza ai pontili dopo che gruppi di giovani si sono tuffati dai piloni nelle aree di imbarco. I pontili sono stati trasformati in trampolini improvvisati, e alcuni battelli devono attraccare sotto scorta. La presenza di giovani che si tuffano nei punti riservati ha creato preoccupazioni per la sicurezza e la gestione delle operazioni di imbarco.

Pontili trasformati in trampolini e battelli costretti ad attraccare sotto scorta. Sul lago di Como, tra Valmadrera e Mandello del Lario, cresce l'allarme per i gruppi di giovani che si tuffano dai piloni proprio nelle aree riservate all'imbarco dei passeggeri. Per garantire la sicurezza, i volontari della guardia costiera presidiano stabilmente gli attracchi. Nonostante i divieti, allontanare i ragazzi resta complicato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Parigi/lago como reddit

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