Lago di Como ordinanza anti maranza | in questo paese i minori non residenti al lido solo se accompagnati da un adulto

Notizia in breve

A Mandello del Lario è stata approvata un'ordinanza che limita l'accesso al lido ai minori non residenti, consentendo l'ingresso solo se accompagnati da un adulto. La decisione arriva in risposta a episodi di vandalismo e comportamenti considerati problematici nelle aree sul lago di Como. Le nuove regole entreranno in vigore a breve, con l’obiettivo di tutelare i luoghi pubblici e garantire maggiore sicurezza.