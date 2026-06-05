Lago di Como ordinanza anti maranza | in questo paese i minori non residenti al lido solo se accompagnati da un adulto
A Mandello del Lario è stata approvata un'ordinanza che limita l'accesso al lido ai minori non residenti, consentendo l'ingresso solo se accompagnati da un adulto. La decisione arriva in risposta a episodi di vandalismo e comportamenti considerati problematici nelle aree sul lago di Como. Le nuove regole entreranno in vigore a breve, con l’obiettivo di tutelare i luoghi pubblici e garantire maggiore sicurezza.
Nuove regole in arrivo a Mandello del Lario per l'accesso alle aree sul lago di Como. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Fasoli sta infatti predisponendo una serie di misure per contrastare episodi di degrado, vandalismi e comportamenti considerati incompatibili con la. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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